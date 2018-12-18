طلاب الثانوية يتظاهرون مجددا بشوارع باريس

18 ديسمبر 2018 - 10:20 م

نظم طلاب مدارس ثانوية بالعاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، مظاهرة نددت بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، بشأن قطاع التعليم.



وتلبية لدعوة نقابات طلابية، احتشد مئات الطلاب في شارع "ديكارت" بباريس، وتوجهوا إلى "ميدان الجمهورية" بالمدينة نفسها، مرددين هتافات مناهضة لـ"ماكرون" والتعديلات في النظام التعليمي، حسب مراسل الأناضول.



ومن أهم المطالب التي ينادي بها الطلاب الذين ينظمون مظاهرات في عموم فرنسا، منذ قرابة أسبوعين، إلغاء التعديلات الأخيرة في نظام قبول الجامعات، وإصلاح نظام الشهادة الثانوية.



كما أعرب المتظاهرون في العاصمة عن تضامنهم مع زملاء لهم "أهانتهم" الشرطة قبل نحو أسبوعين، في ضاحية "مانت لا جولي" قرب باريس.



ولفترة، اتخذ الطلاب في مظاهرات الثلاثاء وضعية "الجثو على الركب"، في إشارة إلى طريقة تعامل الأمن مع زملائهم أثناء التحقيق.



والأسبوع الماضي، نظم طلاب في عموم فرنسا احتجاجات تحت شعار "الثلاثاء الأسود"، ما أدى إلى تعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في 450 ثانوية بالبلاد.

