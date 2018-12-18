» «الشحات» أول لاعب مصري يشارك في مونديال الأندية

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حسين الشحات
حسين الشحات

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«الشحات» يُزين قائمة العين بمونديال الأندية

المصريون

الشحات

العين

دخل المحترف المصرى حسين الشحات لاعب العين الاماراتى والمنتخب الوطني، التاريخ كأول لاعب مصرى يشارك فى نهائي مونديال الأندية، المقامة حاليًا في الإمارات.

وحقق فريق العين الإماراتى إنجازًا تاريخيًا للعرب بعدما فاز على ريفر بلايت الأرجنتينى بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 فى نصف نهائى كأس العالم للأندية فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "هزاع بن زايد" معقل العين، ليصبح ثانى فريق عربى يتأهل إلى نهائى تلك البطولة.

واستطاع العين إحراز هدف التعادل عن طريق البرازيلى كايو فى الدقيقة 51 من عمر الشوط الثانى بعدما كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم ريفر بلايت بنتيجة 2-1.

وكان ريفير بلايت قد أضاع ركلة جزاء فى الدقيقة 69 عن طريق اللاعب جونزالو مارتينيز، حيث ارتدت تسديدته من العارضة.

بهذه النتيجة، يلتقى فريق العين فى نهائى النسخة الحالية من كأس العالم للأندية مع الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسبانى مغ كاشيما أنتلرز الياباني، مساء السبت المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية.

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