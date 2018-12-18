صاحب فيديو الهرم الإباحي تأثر بفيلم «التجربة الدنماركية»

18 ديسمبر 2018 - 09:22 م

أفادت صحيفة دنماركية بأن هناك جنونا لدى الدنماركيين بتصوير الأفلام في مصر، وهو ما نتج عنه حادثة تصوير الفيلم الإباحي في الهرم.

وذكرت صحيفة "ذى لوكال" الدنماركية، أنه في عام 2003، تم إنتاج فيلم التجربة الدنماركية، بطولة الفنان، عادل إمام، والذي تناول الاختلافات بين مصر والدنمارك، خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة، ولأنه كان كوميديا فقد لاقي إعجاب المصريين.

وأشارت إلى أن الإقبال على فيلم التجربة الدنماركية، شجع مصور الفيلم الإباحي، داين أندرياس هفيد، على تصوير فيلمه الوثائقي، ولكن لاقى غضبا كبيرا في مصر، بسبب مناهضته للقيم والتقاليد.

ونبهت إلى أن الخطأ الذي وقع فيه مصور الفيلم، هو أنه لم يدرك اختلاف الثقافة بين البلدين، ففي الدنمارك ليس هناك أي مانع من ظهور المرأة عارية كما أن القانون يسمح بذلك، أما في مصر فيمكن إدانة من يقوم بذلك بتهمة التحريض على الفجور والإضرار بالآداب العامة وهي تهم جنائية يمكن أن تؤدي إلى الحبس أو الغرامة.

وأوضحت أن مصور الفيلم أكد أنه لا يعتزم العودة إلى مصر ثانية، خوفا من مواجهته مشكلات قانونية بسبب زيارته غير القانونية للأهرام.

ومنذ أيام فتحت السلطات تحقيقا في واقعة تصوير فيلم إباحي، أعلى قمة الهرم، عقب تسلل مصور دنماركي وصديقته إلى سطح وقام بنشر لقطات مخلة اثارات غضب المصريين.