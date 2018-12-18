» داعية سلفي يصف «الرومي» بـ«أمير الإلحاد»

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سامح عبد الحميد حمودة
سامح عبد الحميد حمودة

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الحاد

جلال الدين الرومي

سامح عبدالحميد

قال الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة، إن الشاعر المتصوف جلال الدين الرومي هو أمير الإلحاد، مشيرا إلى أن مؤلفاته بها الكثير من الضلال في العقيدة.

وكتب "حمودة"، في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "جلال الدين الرومي قال بعقيدة الزنادقة ووحدة الوجود والحلول والاتحاد، وقد أسس طريقة بدعية تُسمى (المولوية) مأخوذة من مولانا، ويُشبه البعض الرومي براسبوتين روسيا، الراهب الضال المارق، فمؤلفات الرومي فيها الضلال في العقيدة، وفيها أيضًا الفسق والعربدة والجنس".

وأضاف: "وضلال المولوية مشهور، وقال العالم الأزهري الجليل الشيخ حسين مخلوف رحمه الله: ومنها سجودهم أثناء الذكر لأسماء هؤلاء الأئمة ولأشياخهم كما يفعل المولوية عند ذكر على وجلال الدين الرومي ويحاولون تأويل السجود بأنه ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم واحترام " اهـ من "فتاوى الأزهر".



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