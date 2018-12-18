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التضامن تفتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية

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وزارة التضامن
وزارة التضامن

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أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لعام 1440هـ / 2019م حيث تقرر فتح باب الترشيح لأعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف على حجاج الجمعيات خلال الفترة من 23/12/2018 حتى 10/1/2019 .

وسيتم تقديم الطلبات للمرشحين المستوفين للشروط على الموقع الالكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg ولن يتم قبول أي طلبات بوسيلة أخرى بخلاف التقديم عبر موقع المؤسسة.

وأكدت والي أنه تم وضع ضوابط لاختيار المشرفين تستند على معايير شفافة لاختيار أفضل العناصر باعتبار أن الإشراف من أهم عوامل نجاح رحلة الحج وأن الوزارة ستقوم بعقد برامج تدريبية لتأهيل المشرفين الذين سيتم اختيارهم .

وأضاف أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة انه سيتم إجراء اختبار تحريري للمرشحين يشمل أسئلة دينية وإدارية على برنامج الحاسب الآلي أون لاين وسيتم إعلان النتيجة للممتحنين فور انتهاء الاختبار وسيتم إجراء اختبار شفوي للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري وذلك لاختيار مشرف لكل 45 حاج بحيث يتم اختيار 50% من المشرفين الجدد ونسبة 50% ممن سبق لهم الإشراف مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصاً على توفير سبل الرعاية للحجاج.

جدير بالذكر انه من ضمن الشروط الواجب توافرها في المشرفين التمتع باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء المهمة المكلف بها بكفاءة عالية مع تقديم شهادة طبية من احدى المستشفيات الجامعية او الحكومية وان يتمتع بحسن السلوك والسمعة الطيبة وان يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل ويفضل المؤهل الأعلى مع تقديم ما يفيد ذلك مع تمتعه بالثقافة الدينية الصحيحة واللازمة لتلك المهمة.

هذا وتتولى اللجنة المشكلة من المؤسسة اختيار المشرفين الحاصلين على اعلى الدرجات وفقاً لنتيجة الاختبارات بما يراعى التوزيع الجغرافي للمشرفين داخل كل محافظة وتعتمد اعمال اللجنة من مجلس أمناء المؤسسة ويتم اخطار المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات


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