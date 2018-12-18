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بعد الفوز على الجزيرة بمطروح

بتروجت يتأهل إلى دور الـ8 بكأس مصر

الرياضة

بتروجت
بتروجت

أمير سعد

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الجزيرة

المصريون

بتروجت

تأهل فريق بتروجت إلى دور الـ8 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة بمطروح بركلات الترجيح 4/1، بعد التعادل بهدف لكل منهما، في الوقتين الأصلى والإضافي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن مباريات دور الـ 16 بالبطولة.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين ومحاولات كليهما من أجل اختراق دفاع الآخر منذ اللحظات الأولى، واستطاع أحمد رؤوف أن يحرز الهدف الأول لصالح بتروجت في الدقيقة 8 من تسديدة قوية على يسار حارس مرمى جزيرة مطروح، بينما تعادل لصالح اللاعب الفريق المطروحي اللاعب أحمد رفعت في الدقيقة 14 من عُمر المباراة.

وكان فريق بتروجت صعد إلى دور ال16 بعد فوزه على فريق مركز شباب تلا بنصف دستة أهداف نظيفة، بينما تأهل الجزيرة بمطروح بمفاجأة إلى هذا الدور بعد تخطيه فريق المصرى البورسعيدى بفوزه بهدفين مقابل هدف.


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