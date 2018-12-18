بتروجت يتأهل إلى دور الـ8 بكأس مصر

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين ومحاولات كليهما من أجل اختراق دفاع الآخر منذ اللحظات الأولى، واستطاع أحمد رؤوف أن يحرز الهدف الأول لصالح بتروجت في الدقيقة 8 من تسديدة قوية على يسار حارس مرمى جزيرة مطروح، بينما تعادل لصالح اللاعب الفريق المطروحي اللاعب أحمد رفعت في الدقيقة 14 من عُمر المباراة.





وكان فريق بتروجت صعد إلى دور ال16 بعد فوزه على فريق مركز شباب تلا بنصف دستة أهداف نظيفة، بينما تأهل

بمفاجأة إلى هذا الدور بعد تخطيه فريق المصرى البورسعيدى بفوزه بهدفين مقابل هدف.