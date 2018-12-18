في كلمة للشعب.. "سلمان" يعلن تفاصيل "الحدث الأكبر"

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الملك سلمان

ميزانية

وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، كلمة إلى الشعب السعودي، معلنا تفاصيل الحدث الأكبر في تاريخ المملكة.

وأعلن الملك ميزانية السنة المالية للعام الجديد (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال "العاهل السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "إننا عازمون على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية "ترليون ومائة وستة مليارات ريال" بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات "تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال" بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018، وتأتي هذه الميزانية استمرارا لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.

وقال الملك إن "اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع".



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