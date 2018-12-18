  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:51 م
بحث متقدم
زياد بهاء الدين

بهاء الدين: تصرف "ندل" من طاقم "مصر للطيران"

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

«الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»

الهرم

صاحب فيديو الهرم الإباحي تأثر بفيلم «التجربة الدنماركية»

عمر البشير

قرار حاسم من "البشير" تجاه السعودية

حسن البنا

«الإخوان» كانت تعتبر الكفاح ضد الاستعمار أعمال عنف

سليم عزوز يدعو علي صفوت حجازى

حرب تكسير عظام بين إعلاميّ الإخوان.. هذه الجولة الأحدث

الملك سلمان

في كلمة للشعب.. "سلمان" يعلن تفاصيل "الحدث الأكبر"

توك التوك كريم

ضم الـ «توك توك» لخدمة «كريم»

مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن

طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

اشاعات

تصريحات الحكومة «مدهونة بزبدة».. يطلع عليها النهار تبقى «شائعات»

تأييد قرار جهاز الكسب بحفظ التحقيقات مع إبراهيم أبو العيون

قضايا وحوادث

محكمة الجنايات
ارشيفية

متابعات:عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

ميدو مستشارا ومدربا جديدا لهذا النادي السعودي

#

التموين: شركة فرنسية لتقديم الدعم لأسواق الجملة في 2019

#

وفاة الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة

#

ماكرون يقرر لقاء ولي العهد السعودي في الأرجنتين

فساد

الجنايات

الكسب غير المشروع

تحفظ

قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة اليوم، بتأييد قرارجهاز الكسب غير المشروع ،  بألا وجه لإقامة دعوى شبهة الكسب غير المشروع ،وتضخم الثروة ضد رجل الأعمال إبراهيم كامل أبو العيون ،عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية السابق، ورفض طعن النيابة على حفظ التحقيقات معه .

وكان جهاز الكسب غير المشروع ، تلقى بلاغين من بنكى القاهرة ومصر ،  يتهمان رجل إبراهيم كامل أبو العيون عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية السابق، بتضخم ثروة نظرا لوجود مديونية عليه تقدر قيمتها بما يجاوز المليارين جنيه ويرفض سدادها ، وقرر جهاز الكسب غير المشروع تشكيل لجنة فنية من الخبراء لاعداد تقريرها بشأن ثروة "أبو العيون" وانتهت التقاير الى تناسب عناصر ثروته على أرض الواقع ،  مع اقرارات الذمة المالية له وسلامة ذمته المالية وتبين امتلاكه ما يقرب من 79 شركة تعمل فى مجالات مختلفة منها البتروكيماويات والتنمية السياحية والمقاولات والاستيراد والتصدير وجميعها جاءت بطريقة مشروعة .

كما تلقت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، التى أكدت سلامة الذمة المالية لرجل الأعمال، بجانب قيام نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات معه فى قضية الاستيلاء على أموال بنكى القاهرة ومصر لقيامه بسداد المديونيات والتصالح معه فيها.

وفى 20 أغسطس قررت هيئة الفحص والتحقيق ، حفظ التحقيقات فى البلاغين المقدمين من البنكين ،والأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى نظرا لعدم وجود شبهة تضخم ثروة، الإ أن النيابة العامة قررت الطعن على قرار الكسب غير المشروع ،أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق برفض الطعن وتأييد الأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بضغط من القضاء.. غلق إحدى مؤسسات "ترامب"
» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتى وليستر
» «الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»
» «خالد عيسى» يقود العين لنهائي كأس العالم للأندية
» داعية سلفي يصف «الرومي» بـ«أمير الإلحاد»
» «الشحات» أول لاعب مصري يشارك في مونديال الأندية
» «المقاولون العرب» تعلن عن وظائف شاغرة بالعاصمة الإدارية
» فرنسا تفرض ضرائب على "جوجل" و"فيسبوك"
» تركيا وروسيا وإيران تتفق بشأن اللجنة الدستورية لسوريا
» 31 ديسمبر.. محاكمة «حمو بيكا»
» حقيقة خلافة مدرب توتنهام للبرتغالي «مورينيو»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون