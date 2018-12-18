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إخلاء سبيل الناشطة أمل فتحي بتدابير احترازية

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امل فتحي عبدالوهاب
ارشيفية

متابعات:عبدالراضي الزناتي

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النيابة

اخلاءسبيل

أمن الدولة

امل فتحى

قررت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل الناشطة السياسية، أمل فتحي، مديرة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بتدابير احترازية، على خلفية التحقيقات التي تجرى معها بشأن اتهامها بتهمة سب وقذف موظفى بنك مصر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وكذا نشر مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، لبث شائعات مغرضة، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا، أمل فتحي، بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى "فيسبوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر "فيسبوك" لبث إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على أمل فتحي، تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 7991 جنح قسم المعادي لسنة 2018، على خلفية البلاغ المقدم من مسئولي بنك مصر ويتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف، وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك» تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة، والسب في حق الانتماء الوطني.


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