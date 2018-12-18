  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:07 م
بحث متقدم
الملك سلمان

في كلمة للشعب.. "سلمان" يعلن تفاصيل "الحدث الأكبر"

توك التوك كريم

ضم الـ «توك توك» لخدمة «كريم»

اشاعات

تصريحات الحكومة «مدهونة بزبدة».. يطلع عليها النهار تبقى «شائعات»

السعودية وإسرائيل

تحذير عاجل من السعودية لإسرائيل

مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن

طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

وفد اسرائيلي

أسرار زيارة وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى إلى مصر

حسن كامي

منع ورثة حسن كامي من التصرف في مكتبته

البشير والأسد

رسميًا.. السودان يعلن سر زيارة البشير إلى سوريا

خاشقجي

أبرزهم «خاشقجي».. 80 صحفيًا قُتلوا حول العالم بـ2018

الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين

هل باع الأمين العام للإخوان «القضية»؟

للمرة الخامسة.. «ميسى» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

الرياضة

ميسى
ميسى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"السترات الصفراء" تزحف نحو الشانزليزيه

#

مهاجم الأهلي مُرشح للفوز بجائزة «الأسد الذهبي»

#

«ميسي» أفضل لاعب في الجولة الخامسة بدوري الأبطال

#

للمرة الأولى.. موريتانيا تتأهل لأمم أفريقيا 2019

ميسي

برشلونة

المصريون

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، بجائزة الحذاء الذهبي «الجولدن بوت» والتي تًمنح لهداف الدوريات الخمس الكبرى.

وسجل اللاعب الأرجنتيني 34 هدفًا في 36 مباراة في الدوري خلال الموسم الماضي 2017/2018.

وتواجد ميسي في مقر أنتيجا فابريكا استريلا دام في برشلونة بصحبة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتومو والمخرجان سيلفيو إلياس وكزافييه فيلاجوانا بالإضافة إلى بيب سيجورا وإريك أبيدال وجييرمو أمور ورامون بلانيس ورودي جورما وأوريلي ألتيميرا وزملائه ميسي سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو.

ميسي يحصل على الجائزة للسنة الثالثة على التوالي حيثتُوجبها مسبقًا في أربع مناسبات جاءت كالاتي:

2009/10 - 34 هدفا

2011/12 - 50 هدفًا

2012/2013 - 46 هدفًا

2016/17 - 37 هدفًا

2017/18 - 34 هدفًا

بينما فاز زميله في الفريق لويس سواريز بالحذاء الذهبي مرتين خلال تلك الفترة ، 2013 /2014 (أثناء وجوده في ليفربول) وفي 2015/2016.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بتروجت يتأهل إلى دور الـ8 بكأس مصر
» "القرضاوي": لا يجوز قبول كل ما جاء عن العلماء السابقين
» بث مباشر.. مباراة العين وريفر بليت
» السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم
» للمرة الخامسة.. «ميسى» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» حبس مساعد رئيس حي العمرانية ومدير شبكات الكهرباء
» الأهلي يسافر إلى إثيوبيا.. الخميس
» الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين على حدود 67
» إقامة مباريات المنتخب على برج العرب.. والنهائي بالقاهرة
» إحالة الشرطي المتهم بقتل مقاول ونجله أمام كنيسة للجنايات
» الأهلي يتراجع عن ضم نجم «المقاولون»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون