  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:05 م
بحث متقدم
الملك سلمان

في كلمة للشعب.. "سلمان" يعلن تفاصيل "الحدث الأكبر"

توك التوك كريم

ضم الـ «توك توك» لخدمة «كريم»

اشاعات

تصريحات الحكومة «مدهونة بزبدة».. يطلع عليها النهار تبقى «شائعات»

السعودية وإسرائيل

تحذير عاجل من السعودية لإسرائيل

مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن

طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

وفد اسرائيلي

أسرار زيارة وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى إلى مصر

حسن كامي

منع ورثة حسن كامي من التصرف في مكتبته

البشير والأسد

رسميًا.. السودان يعلن سر زيارة البشير إلى سوريا

خاشقجي

أبرزهم «خاشقجي».. 80 صحفيًا قُتلوا حول العالم بـ2018

الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين

هل باع الأمين العام للإخوان «القضية»؟

ضم الـ «توك توك» لخدمة «كريم»

عرب وعالم

توك التوك كريم
توك التوك كريم

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

شاهد .. تداول فيديو لعمرو أديب أثناء قيادته "توك توك"

#

يذبح طفلاً بعد سرقة توك توك

#

تجديد حبس المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة رحمة

#

عامل يخطف جارته ويغتصبها فى شقة صديقه

كريم

التوك التوك

قال المهندس وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر، إن شركته تدرس دخول جميع المركبات في مظلة النقل التشاركي؛ بما فيها مركبات "التوك توك" وغيرها من المركبات وفقًا للقانون.

وأضاف "أبو العلا"، خلال لقائه الصحفيين اليوم، أن شركته تخدم نحو 100 مليون عميل في المنطقة وتسعى للتوسع لخدمة 300 مليون عميل خلال السنوات المقبلة.

وأشار العضو المنتدب، إلى أن اللجنة التشريعية التي تعمل على قانون النقل التشاركي أخذت في اعتبارها بجميع الملاحظات التي تقدمت "كريم بها، مشيرًا إلى أن الشركة خصصت نحو 120 مليار دولار استثمارات في منطقة الشرق الأوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بتروجت يتأهل إلى دور الـ8 بكأس مصر
» "القرضاوي": لا يجوز قبول كل ما جاء عن العلماء السابقين
» بث مباشر.. مباراة العين وريفر بليت
» السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم
» للمرة الخامسة.. «ميسى» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» حبس مساعد رئيس حي العمرانية ومدير شبكات الكهرباء
» الأهلي يسافر إلى إثيوبيا.. الخميس
» الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين على حدود 67
» إقامة مباريات المنتخب على برج العرب.. والنهائي بالقاهرة
» إحالة الشرطي المتهم بقتل مقاول ونجله أمام كنيسة للجنايات
» الأهلي يتراجع عن ضم نجم «المقاولون»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون