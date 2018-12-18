لجنة المباريات بالأهلي تجتمع مع «جهاز المشروعات»

18 ديسمبر 2018 - 07:19 م

عقدت لجنة المباريات بالنادي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وبحضور العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي وعضو اللجنة، اجتماعًا هامًا اليوم، الثلاثاء، مع ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، لبحث آليات تأمين دخول الجماهير للمباريات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توافر عوامل الأمن والسلامة لكافة عناصر المنظومة الكروية.

وناقشت اللجنة ما يتعلق بآلية تطوير طرح التذاكر إلكترونيًا بما يضمن سهولة الحصول عليها والعمل على زيادة عدد الجماهير في المباريات القادمة، بعد توفير عناصر التأمين والسلامة.

وأكّد المدير التنفيذي للأهلي، على أنه تمت دراسة ومناقشة كل الجوانب التنظيمية الخاصة بحضور الجماهير في المباريات، وتحديد الأماكن الخاصة بها وفقًا لفئة التذاكر، وكذلك الأماكن المخصصة للسادة الإعلاميين والضيوف والوافدين من الشركات الراعية في مختلف المباريات التي يخوضها النادي في المسابقات المحلية والقارية.

وأوضح أن اللجنة تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية التي يقدّر الأهلي دورها في إقامة المباريات وتأمين الجماهير، في إطار سياسة مجلس الإدارة بدعم تواجد مشجعي النادي بشكل كبير وبصورة آمنة ولائقة خلال الفترة القادمة.