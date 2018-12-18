» الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين على حدود 67

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حل الدولتين

حدود 67

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه "القوي والمتواصل" بالمعايير المتفق عليها دوليًا لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وبينها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، لمندوبي 8 دول أوروبية بالأمم المتحدة، بينها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والسويد، وهولندا.

وقال مندوب هولندا كارل أوستريم، إن الاتحاد الأوروبي على "قناعة مطلقة" بأن تحقيق حل الدولتين ينبغي أن يقوم على أساس حدود 1967 مع القدس عاصمة للدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية).

وأردف قائلًا: "أي خطة سلام لا تعترف بهذه المعايير المتفق عليها دوليًا ستخاطر بالإدانة وسكون مصيرها الفشل".

وتعهد بمواصلة الاتحاد الأوروبي العمل على تحقيق هذا الهدف مع الطرفين ومع شركائه الإقليميين والدوليين، مشددًا على وجود حاجة ملحة لاستعادة الأفق السياسي.

وتابع: "هذه هي الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق والواقعية لإنهاء النزاع وتحقيق سلام عادل ودائم". -



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