السيطرة على حريق في مركب سياحي بكورنيش النيل

18 ديسمبر 2018 - 07:05 م

نجح رجال الحماية المدنية والإنقاذ النهري، مساء اليوم الثلاثاء، في السيطرة علي حريق محدود ، شب داخل مركب سياحي متوقفة بكورنيش النيل أمام مبنى مجلس مدينة إسنا الجديد ، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء طارق علام ، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران في مركب سياحي متوقفة بكورنيش النيل أمام مبني مجلس مدينة إسنا الجديد، وخالية من السياح كانت تنتظر فوج سياحي غداً وهرع العمال من داخلها فور إندلاع النيران، وتمكنت 4 سيارات إطفاء ورجال الإنقاذ النهري من السيطرة علي الحريق ، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.