أسرار زيارة وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى إلى مصر

18 ديسمبر 2018 - 06:51 م

قام وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى بزيارة مصر أول أمس الأحد ؛للمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية لاتفاقية الكويز (المناطق الصناعية المؤهلة)، ومناقشة طرق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في مصر :"شملت الزيارة لقاءات رسمية بين كبار المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية، ومن الوفد الإسرائيلي غـابي بـار، نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعـة، وأميرة أورون المسئولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مع حضور الملحق التجاري بسفارة إسرائيل في مصر أوهاد تسيميت، مع مشاركة أعضاء من السفارة الأمريكية في القاهرة.

وقد أبدى الوفد الإسرائيلي إعجابه باستعداد الجانب المصري للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري الذي عززته اتفاقية الكويز وأصبحت محركاً لنمو الصادرات المصرية ليس فقط في قطاع النسيج والملابس، ولكن أيضاً في العديد من القطاعات..

وفي هذا الإطار تدعو سفارة دولة إسرائيل في مصر، رجال الأعمال المصريين المهتمين بتصدير منتجاتهم إلى الولايات المتحدة عن طريق الاتفاقية، بالإتصال بنا، وكذا الاتصال بوزارة الصناعة والتجارة المصرية للمشاركة معاً في مزيد من النجاح والازدهار.



