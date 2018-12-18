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مبادرة "100 مليون صحة" تكشف حرص الدولة على الحياة الصحية للمواطنين

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النائب منتصر رياض
النائب منتصر رياض

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أشاد النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن قسم أول الجيزة، بالحملة 100 مليون صحة التي  تجري كشف بالمجان لعلاج فيروس سي والضغط والسكر والسمنة، مؤكدًا أن الفحوصات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وقال "رياض" في بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه، إن هناك إقبالًا كبيرًا من أهالي مطروح على المبادرة وهو ما يساعد بشكل كبير في القضاء على فيروس "سي"، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية الموجودة على أعلى مستوى وتقدم الخدمات بأعلى معايير مكافحة العدوى.

وأضاف " رياض" أنه يعمل بكل طاقة من أجل الوصول إلى  أكبر عدد ممكن من المواطنين ضمن الفحص الشامل في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن الحملة تقوم بتوجيه المواطنين حال اكتشاف إصابتهم بفيروس سي، لأقرب مستشفى للحصول على العلاج مجانا.

وأشار "نائب الجيزة" إلى أن تجربة مصر فى علاج فيروس "سى" تعد تجربة ناجحة للغاية أشادت بها منظمة الصحة العالمية ودعت لتطبيقها بدول العالم كافة، بعدما كان الفيروس مهددا للأسر المصرية.

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