  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:26 م
بحث متقدم
السعودية وإسرائيل

تحذير عاجل من السعودية لإسرائيل

امم افريقيا

إقامة مباريات المنتخب على برج العرب.. والنهائي بالقاهرة

اشاعات

تصريحات الحكومة «مدهونة بزبدة».. يطلع عليها النهار تبقى «شائعات»

وفد اسرائيلي

أسرار زيارة وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى إلى مصر

حسن كامي

منع ورثة حسن كامي من التصرف في مكتبته

مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن

طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

خاشقجي

أبرزهم «خاشقجي».. 80 صحفيًا قُتلوا حول العالم بـ2018

البشير والأسد

رسميًا.. السودان يعلن سر زيارة البشير إلى سوريا

الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين

هل باع الأمين العام للإخوان «القضية»؟

السعودية

أكثر من تريليون ريال.. السعودية تقر أكبر ميزانية في تاريخها

مطالبات بتعديل قانون الخلع للحد من ارتفاع ظاهرة الطلاق

آخر الأخبار

لنائب سليمان العميري
لنائب سليمان العميري

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قوانين هيئة الشرطة

#

وحدة «"لمّ الشمل» هل تضع حدًا لارتفاع نسبة الطلاق في مصر؟

#

النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون حماية المخطوطات

#

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المرور

قانون الخلع

سليمان العميري

ظاهرة الطلاق

طالب النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح،  الحكومة بتقديم تعديل لقانون الخلع يهدف لوضع حد وقيود تحول دون الاستسهال في استخدامه؛ حفاظًا على الاستقرار الأسري، مؤكدًا أن ارتفاع نسبة الطلاق فى الفترة الأخيرة تتطلب تضافر جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

وأكد "العميري"، في بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه، أنه يمكن استشارة هيئة كبار العلماء بالأزهر لوضع تشريع يحافظ على الأسرة ويحد من ظاهرة الطلاق، مؤكدًا أن قانون الخلع فى الكثير من الأحيان يكون الملاذ الآمن للزوجات للهروب من جحيم الحياة الزوجية ولكن فى نفس الوقت كان القانون سلاحًا في يد بعض الزوجات لتطليق أنفسهن، وهذا يعد من الأسباب القوية لزيادة نسبة الطلاق، ولهذا لابد من تعديل جديد لوضع مزيد من الضوابط على استخدام الزوجة للقانون، واللجوء إلى طلب الخلع في الوقت الذى لا يضيق عليهن في استخدام هذا الحق.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي موسعة للاستماع لجميع الآراء سواء من قبل المرأة أو الرجل للتوصل لصيغة منضبطة تهدف للحفاظ على الأسرة المصرية، وفى نفس الوقت يظل القانون محتفظًا بفلسفته، وعدم التضييق على طرف على حساب الآخر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين على حدود 67
» بث مباشر.. مباراة العين وريفر بليت
» إحالة الشرطي المتهم بقتل مقاول ونجله أمام كنيسة للجنايات
» الأهلي يتراجع عن ضم نجم «المقاولون»
» "الإسكان": إعلان الفائزين بالإعلان العاشر قريبًا
» مطالبات بتعديل قانون الخلع للحد من ارتفاع ظاهرة الطلاق
» «لا للدم».. حملة شبابي لمواجهة ظاهرة «الثأر» بالصعيد
» حبس مسجل 91 سنة فى قضايا خطف وقتل وسرقة
» الترجي التونسي خامس كأس العالم للأندية
» استثمارات مدينة العاشر من رمضان وصلت إلى 4.7 مليار جنيه
» رد فعل نجوم مانشستر يونايتد بعد الإطاحة بـ«مورينيو»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون