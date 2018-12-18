  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:26 م
بحث متقدم
السعودية وإسرائيل

تحذير عاجل من السعودية لإسرائيل

امم افريقيا

إقامة مباريات المنتخب على برج العرب.. والنهائي بالقاهرة

اشاعات

تصريحات الحكومة «مدهونة بزبدة».. يطلع عليها النهار تبقى «شائعات»

وفد اسرائيلي

أسرار زيارة وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى إلى مصر

حسن كامي

منع ورثة حسن كامي من التصرف في مكتبته

مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن

طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

خاشقجي

أبرزهم «خاشقجي».. 80 صحفيًا قُتلوا حول العالم بـ2018

البشير والأسد

رسميًا.. السودان يعلن سر زيارة البشير إلى سوريا

الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين

هل باع الأمين العام للإخوان «القضية»؟

السعودية

أكثر من تريليون ريال.. السعودية تقر أكبر ميزانية في تاريخها

«لا للدم».. حملة شبابي لمواجهة ظاهرة «الثأر» بالصعيد

آخر الأخبار

لا للدم
لا للدم

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

عمارة: "التكاتك" تمون بنزين 92 وتسعيرتها تضلع المواطن البسيط

#

دولة عربية تتأهب لمواجهة إسرائيل

#

وحدة «"لمّ الشمل» هل تضع حدًا لارتفاع نسبة الطلاق في مصر؟

#

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأهالى الصعيد

الثار

حملة شبابية

لا للدم

مواجهة ظاهرة

تحت عنوان «لا للدم لا للتار».. دشن مجموعة من شباب محافظة المنيا مبادرة جديدة لمناهضة ظاهرة الثأر في صعيد مصر، التي تعيق التنمية وتحصد أرواح خيرة الشباب الذين يحتاجهم الوطن للنهوض به.

وأعلنت مجموعة «شباب الخير» بجمعية التنمية والنهضة الأسرية بقرية طنبدي، التابعة لمركز مغاغة، على لسان رئيسها عصام الهمندي، أن المبادرة تنبع من وازع إنساني للحفاظ على الدماء، مشيرًا إلى أنها انطلقت من محافظة المنيا مستهدفة جميع محافظات الصعيد فيما بعد، لتشمل جميع المواطنين، دون تفرقة على أساس الدين أو الجنس أو البلد.

من جانبه قال أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية والنهضة الأسرية المشهرة برقم 1978 لسنة 2008، إن المبادرة اجتمعت بالعمد والمشايخ ورجال الدين من الأزهر والكنيسة وأعضاء لجنة المصالحات بمركز مغاغة، لبحث سبل التعاون وإنجاح المبادرة، مؤكدًا أنه سيتم عمل حملات توعية تجوب شوارع القرى التي تعاني من خصومات ثأرية، بمكبرات صوت، لنبذ هذه الظاهرة وإعلاء قيم العفو والتسامح وحقن الدماء.

وأشار إلى أنه سيتم عمل ندوات تثقيفية لأبناء القرى للوقاية من الوقوع ضحايا لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى الاجتماع برؤوس العائلات التي بينها خصومة ثأرية كلًا على حدا، في محاولة لوأد الفتنة بينهما، وإنها الخصومات.

شهد حفل التدشين عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية والإعلامية والشبابية والنسائية، على رأسهم عاصم راضي، نائب رئيس مدينة مغاغة، والدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، والدكتور زين العابدين الإطناوي، والشيخ نور الدين بركات، مدير إدارة أوقاف مغاغة، وفوزية شعبان، مدير الإدارة التعليمية، والشيخ حمدي عبد الفتاح، عضو لجنة المصالحات بمغاغة، وفهد أبو الفضل، المخرج بالتليفزيون المصري، والإعلامي سامي جاد الحق، والكاتب الصحفي مصطفى حمزة، ومختلف فئات المجتمع.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين على حدود 67
» بث مباشر.. مباراة العين وريفر بليت
» إحالة الشرطي المتهم بقتل مقاول ونجله أمام كنيسة للجنايات
» الأهلي يتراجع عن ضم نجم «المقاولون»
» "الإسكان": إعلان الفائزين بالإعلان العاشر قريبًا
» مطالبات بتعديل قانون الخلع للحد من ارتفاع ظاهرة الطلاق
» «لا للدم».. حملة شبابي لمواجهة ظاهرة «الثأر» بالصعيد
» حبس مسجل 91 سنة فى قضايا خطف وقتل وسرقة
» الترجي التونسي خامس كأس العالم للأندية
» استثمارات مدينة العاشر من رمضان وصلت إلى 4.7 مليار جنيه
» رد فعل نجوم مانشستر يونايتد بعد الإطاحة بـ«مورينيو»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون