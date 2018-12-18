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المشدد والغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة هيروين

قضايا وحوادث

ضبط مجندي شرطة بحوزتهما 44 تذكرة هيروين بـ"المنصورة"
ارشيفية

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حبس

هيروين

الجنايات

حيازة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بحيازة 115 لفافة هيروين ،  بدار السلام بقصد الاتجار، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولي و حسين نظمي، وأمانة سر شريف محمد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد.م" عامل، و" أحمد.ع" سائق،  تهمة حيازة وإحراز 115 لفافة هيروين المخدر، بسيارة المتهم الثانى، بقصد الاتجار، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشف أمر الإحالة، قيام مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة، بإلقاء القبض على المتهمين بدائرة قسم دار السلام، وبحوزتهم 115 لفافة هيروين، بقصد الاتجار وبحوزتهم متخصلات بيعهم.


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