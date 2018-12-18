  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:26 م
بحث متقدم
السعودية وإسرائيل

تحذير عاجل من السعودية لإسرائيل

امم افريقيا

إقامة مباريات المنتخب على برج العرب.. والنهائي بالقاهرة

اشاعات

تصريحات الحكومة «مدهونة بزبدة».. يطلع عليها النهار تبقى «شائعات»

وفد اسرائيلي

أسرار زيارة وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى إلى مصر

حسن كامي

منع ورثة حسن كامي من التصرف في مكتبته

مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن

طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

خاشقجي

أبرزهم «خاشقجي».. 80 صحفيًا قُتلوا حول العالم بـ2018

البشير والأسد

رسميًا.. السودان يعلن سر زيارة البشير إلى سوريا

الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين

هل باع الأمين العام للإخوان «القضية»؟

السعودية

أكثر من تريليون ريال.. السعودية تقر أكبر ميزانية في تاريخها

المشدد لربة منزل بتهمة تجارة الهيروين

قضايا وحوادث

القبض على ربة منزل بتهمة سرقة «حديد تسليح»
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

المؤبد لسيدة متهمة بتجارة الهيروين فى الهرم

#

السجن 15 عامًا لنجار وشقيقته بتهمة تجارة الهيروين

#

السجن 7 سنوات لضابط بتهمة حيازة مخدرات

#

تأجيل محاكمة معاون مباحث المقطم

حبس

هيروين

الجنايات

ربة منزل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10، وذلك بتهمة المواد المخدرة بدائرة قسم عين شمس، حيث تم ضبطها وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجه على عملائها.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن ضابط واقعة الضبط الرائد أحمد رضا عبد العزيز، بإدارة مكافحة المخدرات، وردت له معلومات تفيد بقيام "بشرى.ص " 45 سنة ربة منزل، بتجارة المواد المخدرة بدائرة قسم عين شمس، مضيفا فى أقواله أمام النيابة أنه قام بإجراء التحريات وتأكدت صحة المعلومات، وأنه عقب ذلك قام باستخراح أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهمة.

والإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط المتهمة بدائرة قسم عين شمس، وبتفتيشها عثر بحوزتها على كمية كبيرة  من المواد المخدرة بلغت " 250 جراما من مخدر الهيروين ".

وبمواجهة المتهمة بالأدلة أمام الميابة، اعترفت بقيامه وآخرين بالاتجار فى المواد المخدرة " هيروين "، وأنها تقوم فقط بتوصيل المواد المخدرة من وإلى التجار والمتعاطين، وأنها بسبب سوء حالتها المادية اضطرت للقيام بهذا العمل غير المشروع.

تم إحالة المتهمة عقب انتهاء التحقيقات، إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها عليها بالسجن المشدد 10 سنوات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين على حدود 67
» بث مباشر.. مباراة العين وريفر بليت
» إحالة الشرطي المتهم بقتل مقاول ونجله أمام كنيسة للجنايات
» الأهلي يتراجع عن ضم نجم «المقاولون»
» "الإسكان": إعلان الفائزين بالإعلان العاشر قريبًا
» مطالبات بتعديل قانون الخلع للحد من ارتفاع ظاهرة الطلاق
» «لا للدم».. حملة شبابي لمواجهة ظاهرة «الثأر» بالصعيد
» حبس مسجل 91 سنة فى قضايا خطف وقتل وسرقة
» الترجي التونسي خامس كأس العالم للأندية
» استثمارات مدينة العاشر من رمضان وصلت إلى 4.7 مليار جنيه
» رد فعل نجوم مانشستر يونايتد بعد الإطاحة بـ«مورينيو»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون