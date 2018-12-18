محافظ مطروح يبحث مع وزيرة الثقافة سبل التعاون المشترك

18 ديسمبر 2018 - 06:08 م

استقبل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بمكتبه حيث بحثا سبل تطوير الأنشطة الفكرية والفنية بمختلف المدن التابعة خاصة سيوة التى تتمتع بطبيعة خاصة وبيئة خلابة وذلك لإدراجها بشكل أكثر فاعلية على خريطة مصر السياحية من خلال الثقافة والفنون إلى جانب تكثيف الأنشطة الإبداعية في فترة الصيف التي تستضيف خلاله شواطئ المحافظة أكثر من 7 ملايين زائر .

كما ناقشا دور الفنون والثقافة فى بناء الإنسان وتأثيرهما في عملية الترويج السياحي لمعالم المحافظة واتفقا على إعداد برامج فنية وثقافية في مجالات المسرح والسينما والفنون التشكيلية والآداب باعتبار الثقافة والفنون قاطرة للتنمية المستدامة.

وأعلنت عبد الدايم محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية فى عام 2019 مشددة علي ضرورة تنمية القدرات الإبداعية لأبناء المحافظة في مختلف المجالات الفنية ودعم الحرف التراثية وافتتاح مركزا لتنمية المواهب يضم فصلا لتعليم العزف علي آلة المجرونه وتصميم عرائس الماريونيت إلى جانب برنامج فني كامل بالإضافة إلى إقامة صالون مطروح الادبى .

بعدها قاما بجولة رافقهما خلالها الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لتفقد عدد من الأماكن التي تحتضن أنشطة ثقافة وفنية على مدار العام وتجسد مبدا العدالة الثقافية منها قافلة اليوم الواحد الثقافية بساحة الملعب الخماسي الرياضية وشملت عروض فنية تعبر عن بيئة وتراث مطروح قدمتها فرقة مطروح للفنون الشعبية إضافة إلى ورش تشكيلية ومسرح عرائس وحكي تفاعلي والقاء شعر لاطفال المدارس وذوي القدرات الخاصة ثم قاما بجولة في مكتبة مصر العامة حيث شهدا عدد من القاعات التى يقام بها فعاليات مختلفة وانشطة ابداعية متنوعة ومتحفا ومعرضا للمنتجات اليدوية والمشغولات البيئية السيوية .