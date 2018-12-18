ضبط صاحب مزرعة هارب من تنفيذ 51 حكمًا

18 ديسمبر 2018 - 06:06 م

تمكنت مباحث مركز شرطة بنها من القبض على صاحب مزرعة دواجن هارب من 51 حكما قضائيا بإحدى قرى بنها، كما تم القبض على 4 أشخاص هاربين من أحكام جنائية تم إحالة جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، يفيد قيام قوة أمنيه بمركز بنها أثناء تفقد الحالة الأمنية بإحدى القرى بضبط ” ه ع ا” 40 سنة صاحب مرزعة دواجن المحكوم عليه هارب في 51 حكم حبس كما تمكنت القوة من القبض على 4 أشخاص هاربين من أحكام جنائية في قضايا سرقة ومخدرات وضبط 3 أشخاص هاربين من المراقبة.