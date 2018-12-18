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مصرع 3 تلاميذ إثر حريق بمدرسة ابتدائية في إيران

عرب وعالم

حريق
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وكالات - خالد الشرقاوي

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إيران

حريق

مدرسة

لقي 3 تلاميذ مصرعهم، الثلاثاء، إثر حريق نشب في مدرسة ابتدائية خاصة، بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب غربي إيران.

وفي تصريح صحفي أوضح مدير التعليم والتربية في الولاية، علي رضا نهائي، أن 3 تلاميذ لقوا مصرعهم وأصيب رابع بجروح بالغة إثر حريق في مدرسة ابتدائية خاصة في مدينة زاهدان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأشارت هيئة الطوارئ بالمدينة، إلى إنقاذ 55 تلميذا من الحريق الذي نجم عن مدفأة غاز في المدرسة.

وعلى صعيد متصل، قدم مدير التربية والتعليم بالمنطقة الثانية في المدينة مالك محمد سنجراني، استقالته من منصبه للتضامن مع أسر الضحايا.



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