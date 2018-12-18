الترجي التونسي خامس كأس العالم للأندية

18 ديسمبر 2018 - 05:59 م

نجح فريق الترجي التونسي في الحصول على المركز الخامس بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على جوادالاخارا المكسيكى بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب "هزاع بن زايد".

انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل 1-1 بين فريق الترجى التونسى وجوادالاخارا، حيث أحرز هدف التقدم لصالح بطل المكسيك والتر ساندوفال من ركلة جزاء بالدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول ثم تعادل لبطل أفريقيا يوسف البلايلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 38 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR ".

وشهد أحداث المباراة بين الترجى التونسي وجوادالاخارا طرد لاعبين من الترجي بدأت بأنيس البدرى فى الدقيقة 79 من اللقاء بعد اعتدائه على أحد لاعبى بطل المكسيك، وتلقى حسين الربيع البطاقة الثانية في الدقيقة 96 بعد تدخل عنيف على الخصم.



