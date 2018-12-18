استقالة وزير المالية بحكومة الوفاق بعد شهرين من تعيينه

18 ديسمبر 2018 - 05:58 م

قدّم وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فرج بومطاري، الثلاثاء، استقالته لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعد شهرين من تعيينه.

وقال "بومطاري" في رسالة رسمية، إنه "مقتنع بضرورة اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بهدف السير قدماً لفرض الإصلاحات"، وفق وكالة "الأناضول".

وأرجع بومطاري، سبب الاستقالة إلى "وجود عدد من العراقيل التي تحول بين دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في إنجاحه والمتمثلة في تغييب وزارته خاصة عند اتخاذ قرارات توثر مباشرة بالسياسية المالية".

وأضاف أن "من ضمن العراقيل أيضا غياب روح الفريق بين مؤسسات الدولة وعمل المستشار الاقتصادي (مصرف ليبيا المركزي) ضد وزارة المالية بخلق معوقات والقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية".

وأشار بومطاري إلى "على عدم وجود البيئة المهنية لإعداد سياسية مالية قوية وجادة في ظل غياب سياسية نقدية واضحة"، حسب نص الرسالة.

وفي 7 أكتوبر الماضي، أجرى السراج تعديلا حكوميا، شمل 3 أسماء لتولي حقائب وزارية حساسة، ترتبط بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية بالبلاد، وتردي الأوضاع الأمنية بطرابلس بشكل خاص.

وعيّن السراج آنذاك، كلا من فتحي باشاغا، وزيرا للداخلية، وعلي العيساوي، وزيرا للاقتصاد والصناعة، فيما أسند حقيبة المالية لفرج بومطاري.

وحتى الساعة لم تعلق حكومة الوفاق بشأن الاستقالة التي تقدم بها الوزير وهل تم قبولها أو رفضها من قبل السراج.