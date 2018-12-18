مدبولي يعقد اجتماعًا لمناقشة تنفيذ مشروع سد روفيجي بتنزانيا

18 ديسمبر 2018 - 05:57 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعدداً من مسئولي الشركة، لمتابعة ترتيبات البدء في تنفيذ مشروع سد روفيجي بتنزانيا، والذي وقع عقده تحالف شركتي المقاولين العرب، والسويدى إلكتريك.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يُعد بداية للقاءات دورية ستتم بشكلٍ شهري، للمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذي لمشروع إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي بدولة تنزانيا، مطالباً التحالفَ المصري بحشد مختلف طاقاته لإتمام هذا المشروع المهم، من خلال اسناد المهام إلى أعلى فرق العمل، ووضع برنامج زمني مكثف لتنفيذ مراحل المشروع، قائلاً: يجب أن تعطوا رسالة ثقة للمواطنين التنزانيين، بقدرتكم على تنفيذ المشروع في التوقيت المحدد، وبالجودة الفائقة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مشروع سد نهر روفيجي بتنزانيا، تحت رعايته الشخصية، وسيتابعه مثلما يتابع المشروعات المُنفذة في مصر، لافتاً إلى أن المشروع سيفتح أمام الشركات المصرية أبواباً للعديد من المشروعات الأخرى سواء في تنزانيا أو غيرها من الدول الأفريقية.

من جانبه أطلع المهندس محسن صلاح، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تفاصيل الترتيبات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع، موضحاً أنه يتم حالياً فتح الحسابات المختلفة، وإنهاء الإجراءات الورقية، كما يتم الانتهاء من التصميم ومراجعته من قبل المكتب الاستشاري.

وخلال أيام سيكون هناك فريق عمل في تنزانيا يضمُ فريقاً مساحياً، مشيراً إلى أنه سيتم التعاقد مع عدد من الشركات التنزانية المتخصصة في التأمين وإزالة الأشجار بموقع إنشاء السد، وكذا الاستعانة بعدد من المقاولين المحليين، بما يتيح العديد من فرص العمل بتنزانيا، مؤكداً: نحرص على أن نكون على قدر ثقة القيادة السياسية، ونتطلع لتلبية آمال الشعب التنزاني في التنمية.



