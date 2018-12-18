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وزير الداخلية يستقبل مدير المنظمة الدولية للهجرة

الحياة السياسية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

مصطفى صابر

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وزير الداخلية

مدير المنظمة الدولية للهجرة

استقبل  محمود توفيق، وزير الداخلية ، أنطونيو فيتورينو ــ مدير عام المنظمة الدولية للهجرة ــ الذي يقوم حالياً بزيارة للبلاد على رأس وفد من معاونيه، وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة الداخلية وأجهزة المنظمة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه أعرب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة عن تقديره لمصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مشيراً إلى أن تجربتها تعد نموذجاً فريداً يجب أن يحتذى به في دول المنطقة وأبدى رغبته في توطيد التعاون الثنائي في هذا المجال خاصةً في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 وأهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في هذا المجال .

واستعرض وزير الداخلية الجهود الوطنية المبذولة على المستويين المحلى والإقليمى والنجاحات المحققة فى مواجهة عناصر الشبكات العاملة فى هذا المجال نتيجة للضربات الأمنية والإستباقية.

 وأكد توفيق  على تقديم وزارة الداخلية للدعم الفنى والخبرات لنظرائها بالدول الإفريقية لدعم قدراتهم فى مجال مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع بعض الدول الصديقة .

وأشار وزير الداخلية إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة وضعاً فى الإعتبار محاولات إستغلال العناصر الإرهابية لشبكات الهجرة غير الشرعية للتنقل بين الدول لتنفيذ مخططاتهم العدائية وهو ما إستعدى تضافر جهود العديد من قطاعات الوزارة فى عمليات المواجهة .

وفى نهاية اللقاء تم التأكيد على مواصلة التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة وبمشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومسبباتها .


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