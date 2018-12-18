  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:02 م
بحث متقدم
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن

طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

خاشقجي

أبرزهم «خاشقجي».. 80 صحفيًا قُتلوا حول العالم بـ2018

البشير والأسد

رسميًا.. السودان يعلن سر زيارة البشير إلى سوريا

مهاجرين

"هيومن رايتس": اليونان تعيد مهاجرين إلى تركيا «قسريًا»

السعودية

أكثر من تريليون ريال.. السعودية تقر أكبر ميزانية في تاريخها

تواضروس

تواضروس: لا داعي لمنع الأقباط من زيارة القدس

الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين

هل باع الأمين العام للإخوان «القضية»؟

ليفربول

ليفربول يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

«الأعلى للإعلام» يبحث شكاوى ضد 12 موقعًا إخباريًا و3 برامج

حبس

كواليس حبس رئيس النيابة «المزيف» 15 يومًا

سفير مصر بكينيا يقدم أوراق اعتماده لدى «الأمم المتحدة» بنيروبي

الحياة السياسية

نيروبي
نيروبي

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

السفير المصري في كابول يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية

#

سفير مصر الجديد لدى الأردن يُقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثاني

#

سفير مصر في تل أبيب يستهل نشاطه بهذا الأمر

#

لهذا السبب رفضت المصرية دينا باول منصب "ترامب"

قام خالد الأبيض سفير مصر لدى كينيا، بتقديم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، ولدي برنامجي الأمم المتحدة للبيئة والمستوطنات البشرية.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء الذي جمعه مع مديرة المكتب عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد على الأهمية التي توليها مصر لعمل الأمم المتحدة، وتطلعها للمزيد من التعاون مع المنظمة خلال الفترة القادمة، لاسيما في موضوعات البيئة التي يتم تناولها في نيروبي من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ومن جانبها، أعربت مديرة المكتب عن تقديرها للدور الذي تلعبه مصر على صعيد العمل الدولي متعدد الأطراف، كما أكدت على تطلعها إلى التنسيق مع الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام القادم من خلال موقعها الجديد كمديرة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة في نيروبي يُعد المقر الرابع للمنظمة بعد المقر الرئيسي في نيويورك ومكتبي جنيف وفيينا في أوروبا، ويضم المكتب في نيروبي المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المعني بالقضايا البيئية علي الصعيد الدولي، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المعني بالتنمية العمرانية، بالإضافة إلي المقار الإقليمية لكافة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبعثات الأمم المتحدة في أفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رد فعل نجوم مانشستر يونايتد بعد الإطاحة بـ«مورينيو»
» استثمارات مدينة العاشر من رمضان وصلت إلى 4.7 مليار جنيه
» بث مباشر.. مباراة العين وريفر بليت
» «البشير»: جاهزون للدفع بمزيد من القوة العسكرية إلى اليمن
» «بينفينو» حكمًا لمباراة الزمالك والقطن
» لبنان يرفض توطين أو إدماج اللاجئين على أراضيه
» الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية مُسيّرة
» غدًا محاكمة 40 متهمًا بشبكة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
» دست لزوجها «منوم» في الطعام وقتله ابن شقيقته
» في يوم اللغة العربية.. «صلاح» يحتل صفحة بايرن ميونخ
» براءة 3 أشقاء من «مقاومة السلطات»

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عشاء

    06:30 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون
الزواج