سفير مصر بكينيا يقدم أوراق اعتماده لدى «الأمم المتحدة» بنيروبي

18 ديسمبر 2018 - 05:24 م

قام خالد الأبيض سفير مصر لدى كينيا، بتقديم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، ولدي برنامجي الأمم المتحدة للبيئة والمستوطنات البشرية.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء الذي جمعه مع مديرة المكتب عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد على الأهمية التي توليها مصر لعمل الأمم المتحدة، وتطلعها للمزيد من التعاون مع المنظمة خلال الفترة القادمة، لاسيما في موضوعات البيئة التي يتم تناولها في نيروبي من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ومن جانبها، أعربت مديرة المكتب عن تقديرها للدور الذي تلعبه مصر على صعيد العمل الدولي متعدد الأطراف، كما أكدت على تطلعها إلى التنسيق مع الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام القادم من خلال موقعها الجديد كمديرة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة في نيروبي يُعد المقر الرابع للمنظمة بعد المقر الرئيسي في نيويورك ومكتبي جنيف وفيينا في أوروبا، ويضم المكتب في نيروبي المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المعني بالقضايا البيئية علي الصعيد الدولي، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المعني بالتنمية العمرانية، بالإضافة إلي المقار الإقليمية لكافة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبعثات الأمم المتحدة في أفريقيا.