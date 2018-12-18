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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية مُسيّرة

عرب وعالم

الجيش اليمني
الجيش اليمني

وكالات - خالد الشرقاوي

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الحوثى

الجيش اليمني

إسقاط طائرة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، إسقاط "طائرة مسيّرة تحمل متفجرات" تابعة لجماعة "الحوثي"، في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وأفاد موقع الجيش "سبتمبر نت"، بأن قوات "اللواء 26 ميكا" تمكنت من إسقاط الطائرة الحوثية في المناطق الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة، جنوبي مأرب.

وأوضح الموقع أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة المسيرة أنها إيرانية الصنع، مشيرًا إلى أنها كانت تحمل متفجرات.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، دون أن يتسنى أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر.

ولأكثر من مرة، أعلنت قوات الجيش اليمني خلال الفترة القليلة الماضية، إسقاط طائرات حوثية مسيرة في عدة محافظات، بينها مأرب.

وتخضع معظم محافظة مأرب، لسيطرة القوات الحكومية اليمنية، في حين ما يزال الحوثيون يتواجدون في بعض المناطق منها.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وبين مسلحي جماعة "الحوثي" الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.



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