"هيومن رايتس": اليونان تعيد مهاجرين إلى تركيا «قسريًا»

18 ديسمبر 2018 - 05:05 م

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الثلاثاء، أنها رصدت قيام قوات الأمن اليونانية بـ"إعادة قسرية" لمهاجرين إلى تركيا، عبر نهر مريج.

جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة، دعت فيه الحكومة اليونانية، والمفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق في الموضوع.

وأضاف البيان أن قوات الأمن اليونانية تقوم بإجبار مهاجرين - لم تحدد عددهم بدقة - على العودة بشكل منتظم إلى تركيا، التي لها حدود برية مع اليونان، وفي بعض الأحيان، تستخدم تلك القوات العنف ضد المهاجرين وتلحق الضرر بمقتنياتهم.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن ممثلين عنها أجروا مقابلات مع مهاجرين في اليونان وتركيا حول هذه القضية.

وشددت في بيانها أنه "يتعين على السلطات اليونانية إجراء تحقيق عاجل وشفاف ومستقل حول إدعاءات الإعادة الجماعية للمهاجرين بشكل غير قانوني، التي تقوم بها الشرطة وقوات حرس الحدود اليونانية"، وكذلك في "إدعاءات استخدام القوات الأمن اليونانية العنف والقوة المفرطة ضد المهاجرين".

وفي هذا الصدد، قال الباحث في الشوؤن الأوروبية بالمنظمة، "تيودور غاردوس": "يتم تجاهل حقوق وسلامة أشخاص لم يرتكبوا أي جريمة، حيث يتم اعتقالهم، وضربهم، وطردهم من اليونان"، بحسب نص البيان.