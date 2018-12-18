» في يوم اللغة العربية.. «صلاح» يحتل صفحة بايرن ميونخ

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ليفربول

بايرن ميونخ

صلاح

حرص نادي بايرن ميونخ الألماني، على الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، والذى شهد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل فى الأمم المتحدة.

ونشر نادى البايرن عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبارة باللغة العربية، «لغة إذا وقعت على أكبـادنا كانت لنا بردًا على الأكباد .. وتظل رابطـــة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد».

واحتل النجم «صلاح»، صفحة العملاق الألماني، بعدما قام العديد من المحبين للفرعون المصري بكتابة الالف من التعليقات التي أرجع الفضل وراء كتابة هذه العبارة لـ«مو»، بينما طالب أخر إدارة البافاري بضمه في الانتقالات المقبلة.

وجاء التعليقات كالتالي: «الله على أخلاق لغتك يا فخر العرب أبو مكة»، بينما جاء التعليق الأخر «ده انت لو الفت كتاب في قواعد النحو حتى يا ادمن .. برضه يوم الماتش هنشجع ابو صلاح... معلش ده ابو صلاح رغم حبي للبايرن».

وتواصلت التعليقات كالتالي: «محمد صلاح هو من اخبر صفحة بايرن أن تضع المنشور هذا.. الله على اخلاقك يا ابو مكة»، «الله على أخلاقك يا صلاح خليت الألمان يتكلّموا عربي»، « الألمان في ثانويه عامه وبيذاكروا بلاغة.. الله ع اخلاقك يا بو مكه يا فخر العرب»، «يا بايرن ضمو محمد صلاح لفريق البايرن في اول فرصه دي صفقه ربحانه لعب واقتصاديا وراه اكتر من مليون مشجع».

وصدر قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 18 فى ديسمبر 1973 يوصى بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، مع باقى اللغات الرسمية المعتمدة من المنظمة وهى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وهى: الروسية والصينية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية.


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