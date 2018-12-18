أكثر من تريليون ريال.. السعودية تقر أكبر ميزانية في تاريخها

18 ديسمبر 2018 - 04:52 م

أفادت وكالة "رويترز" بأن الإنفاق في ميزانية الحكومة لعام 2019 سيبلغ 1.106 تريليون ريال وهو الأكبر في تاريخ المملكة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، التي نقلت عن وثيقة عليها حظر نشر لوزارة المالية السعودية، فإن "الميزانية العامة، التي سيعلن عنها مجلس الوزراء السعودي في جلسته العادية، اليوم، تتوقع بلوغ الدين العام للدولة، في 2019، نحو 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار).

وأكدت أن عجز الميزانية في 2019 سيبلغ 131 مليار ريال، عند 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الميزانية تتوقع بلوغ الدين العام السعودي 678 مليار ريال في 2019.

وتقدر "الميزانية" الجديدة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 2.6 بالمئة، في 2019، مقارنة بـ 2.3 بالمئة، خلال العام الجاري.



