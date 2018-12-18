«الصحفيين» تقرر مقاطعة أخبار نقابة الصيادلة

18 ديسمبر 2018 - 04:43 م

أدان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، الجريمة التي ارتُكبت بحق زملاء صحفيين، خلال أدائهم مهام عملهم في تغطية فعاليات تلقي أوراق المرشحين لانتخابات نقابة الصيادلة، أمس.

ودعت النقابة جميع الزملاء بمقاطعة أخبار نقابة الصيادلة وكل ما يتعلق بالنقابة من أنشطة وانتخابات ومرشحين في كافة الصحف والمواقع الصحفية، لحين انتهاء التحقيقات، وانتزاع حقوق الزملاء الصحفيين المُعتدي عليهم أدبيًا وماديًا.

وقال مجلس النقاب، في بيان له، اليوم، إن هذه الجريمة لن تمر دون حساب كل من تورط فيها، بالاعتداء أو التحريض، أو توفير الحماية للمعتدين، مؤكدة أنها في سبيل ذلك، تدعم أعضاءها في جميع الإجراءات القانونية، التي اتُخذت لحفظ حقوقهم.

وأضافت النقابة أنها ساندت أعضائها منذ اللحظة الأولى لوقوع الاعتداء، بتواجد عضوين بالمجلس ومحامي النقابة جوار زملائهم في كل الإجراءات القانونية، كما تلقى نقيب الصحفيين، اتصالًا من نقيب الصيادلة، أعرب خلاله عن اعتذاره عما حدث، وشروعه في بدء إجراءات التحقيق الداخلي، للوقوف على المتسبب في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وشددت النقابة على أنها ستتصدى لكل من يظن للحظة، أنه بإمكانه الاعتداء على حق صحفي دون عقاب، ومن ثم ستوفر النقابة كل سبل الدعم القانوني، والنقابي لأعضائها، حتى انتزاع حقهم من أنياب المعتدين.

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.

جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.



