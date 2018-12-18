البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

18 ديسمبر 2018 - 04:36 م

عاودت البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات بيع المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية؛ فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسائر قدرها 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 2. 746 مليار جنيه، عند الإغلاق بعد تداولات كلية بلغت نحو 5. 2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، كما جرى اليوم تنفيذ عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة على أسهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 1.58 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» ما نسبته 71. 0%، ليغلق عند مستوى 11. 13121 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 17. 0%، مسجلا 48. 676 نقطة.

وامتدت تراجعات البورصة المصرية إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا لينخفض بنحو 32. 0%، منهيا التعاملات عند مستوى 11. 1695 نقطة.

وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 80 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 51 شركة، وحافظت 35 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.