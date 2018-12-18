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كواليس حبس رئيس النيابة «المزيف» 15 يومًا

كواليس حبس رئيس النيابة «المزيف» 15 يومًا

قضايا وحوادث

حبس
ارشيفية

متابعات:عبدالراضي الزناتي

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حبس

تزوير

النيابة

أسقطت شرطة تأمين المنطقة الأثرية بمنطقة الهرم، موظفا بمحكمة استئناف المنصورة، زور كارنيها خاصا بالسلطة القضائية وانتحل صفة رئيس نيابة، وطبع اسمه وصورته على كارنيه رئيس نيابة، وحاول دخول المنطقة الأثرية برفقة أفراد أسرته دون دفع الرسوم المقررة، معللا «أنا رئيس نيابة السيدة زينب»، قبل أن يتم اكتشاف واقعة تزوير الموظف، وانتحال صفة عضو بالسلطة القضائية لتتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وحرزت الكارنيه المزور.

الموظف الذي يعمل بمحكمة استئناف المنصورة، بمأمورية الزقازيق، تعدى قوانين عمله، وسول له شيطانه تزوير كارنيه، أعد عدته وطبع صورته واسمه على كارنيه ودون في خانة الوظيفة رئيس نيابة.

لم يكتف الموظف بذلك، بل اصطحب أفراد أسرته إلى الهرم، في يوم الجمعة، راحته الأسبوعية، وحاول دخول المنطقة الأثرية، وعلى البوابة استوقفه ضباط التأمين وموظفو الأمن الداخلي، إلا أنه رفض دفع الرسوم المقررة معللا «أنا رئيس نيابة السيدة زينب»، فطلب منه الضابط إبراز هويته الشخصية، للتأكد من وظيفته، فأخرج الكارنيه، وبعض الأوراق الثبوتية بحوزته، إلا أن الضابط اشتبه في أمره وأجرى اتصالا هاتفيا بأحد القطاعات المختصة بتلك المناحي الفنية بوزارة العدل، للتأكد من هويته، فأخبروه بإرسال صورة الكارنيه على «الواتس آب»، ليأتي الرد «هذا الكارنيه مزور..تحفظ على منتحص الصفة وحرر محضرا في الحال وحوله للنيابة فورا».

حررت أجهزة الأمن محضرا بالواقعة حمل رقم 70846 لسنة 2018، جنايات الهرم، وأمام وكيل نيابة الهرم، سأل المحقق المتهم "ف.م.أ"، " انت عملت كده ليه؟"، فأجاب «نصف موظفين المحكمة بيعملوا كده.. اشمعنى أنا»، لتقرر النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة العامة إلى المتهم ثلاث تهم «تزوير محرر رسمي، استعمال محرر رسمي، انتحال صفة عضو قضائي»، وتم تحريز الكارنيه المزور.


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