  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن

طلبات الجن «أوامر عند النصابين»

خاشقجي

أبرزهم «خاشقجي».. 80 صحفيًا قُتلوا حول العالم بـ2018

البشير والأسد

رسميًا.. السودان يعلن سر زيارة البشير إلى سوريا

مهاجرين

"هيومن رايتس": اليونان تعيد مهاجرين إلى تركيا «قسريًا»

السعودية

أكثر من تريليون ريال.. السعودية تقر أكبر ميزانية في تاريخها

تواضروس

تواضروس: لا داعي لمنع الأقباط من زيارة القدس

الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين

هل باع الأمين العام للإخوان «القضية»؟

ليفربول

ليفربول يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

«الأعلى للإعلام» يبحث شكاوى ضد 12 موقعًا إخباريًا و3 برامج

حبس

كواليس حبس رئيس النيابة «المزيف» 15 يومًا

تأجيل إعادة محاكمة جرانة بتراخيص شركات سياحة

قضايا وحوادث

تأجيل التحفظ على أموال جرانة وأسرته لجلسة ١١مارس
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا إعادة محاكمة جرانة بتراخيص شركات سياحة

#

تأجيل إعادة محاكمة دومة في "أحداث مجلس الوزراء" لـ 15 نوفمبر

#

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهمًا بـ"أحداث مسجد الفتح"

#

تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة في "أحداث مجلس الوزراء"

السياحة

الجنايات

جرانة

اجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون لجلسة 18 فبراير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع .

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه، بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رد فعل نجوم مانشستر يونايتد بعد الإطاحة بـ«مورينيو»
» استثمارات مدينة العاشر من رمضان وصلت إلى 4.7 مليار جنيه
» بث مباشر.. مباراة العين وريفر بليت
» «البشير»: جاهزون للدفع بمزيد من القوة العسكرية إلى اليمن
» «بينفينو» حكمًا لمباراة الزمالك والقطن
» لبنان يرفض توطين أو إدماج اللاجئين على أراضيه
» الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية مُسيّرة
» غدًا محاكمة 40 متهمًا بشبكة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
» دست لزوجها «منوم» في الطعام وقتله ابن شقيقته
» في يوم اللغة العربية.. «صلاح» يحتل صفحة بايرن ميونخ
» براءة 3 أشقاء من «مقاومة السلطات»

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عشاء

    06:30 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون
الزواج