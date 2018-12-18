» عمارة يحذر الأهالي: لا تتركوا أولادكم لـ"سابرينا"

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سابرينا

حذر الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين الأهالي المشتركيين عبر قنوات " نيت فيلكس" التي هلت علينا وعلى المنطقة العربية بالتشكيك في تاريخنا وتسويق الأكاذيب وزراعة الشك والفتن ودس السم في العسل دون أن يدري المتلقى بأنه يتعرض للحرب النفسية وإعادة برمجة عقلية تمارس بشكل حرفي وتقني للغاية من خلال قنوات العالم الرقمي البعيدة كل البعد عن آليات الرقابة والتحكم من يملكونها بالمحتوى دون مراعاة الأبعاد المجتمعية والأخلاقية .

وأشار عمارة بأن رغبة قوى الشر لتسويق أفكارهم وغرسها وتشكيل الوعي الفكري للعقل الباطل لأطفالنا وشبابنا وتجهيزيه لنزع الثوابت التي ترتكز على قوانين الإصلاح الإلهي واستبدال هذه الثوابت بخزعبلات شيطانية كشخصية "سابرينا " تخدم في الأساس تمجيد إبليس وأعوانه التي ترتكز عليها من الأساس الماسونية كحركة لضرب وتخريب الأديان وهدم تعاليم الإصلاح الإلهي وتسويق ونشر الإفساد وسفك الدماء والإباحية والإلحاد والتشكيك في العلاقة بين الإنسان البشري وربه وتسويق ونشر طقوس شيطانية الهدف منها عصف ذهني للعقل الباطل وتدمير الثوابت الأخلاقية والدينية التي تقوم الأسرة بها وعلى النقيض فهناك أولياء أمور بحكم دوامة الحياة بعيدة أساسا وترى أن تعويض تلك الغياب بالرفاهية الرقمية الخفية هو التعويض العادل المناسب ولا يدرون أنهم بدون رقابة ووعي لأبنائهم فانهم يدخلون أبناءهم إلى المحرقة الفكرية وافكار إلحادية تغرس في أفكارهم.

أختتم عمارة برسالة إلى أولياء الأمور بتوعية أبناءهم والرقابة الجيدة وممارسة الأفكار التنورية مع أبنائهم ودائما وأبدا التحقير والتسفيه من هذه الأعمال الشيطانية الغير عقلانية والارتكاز على الثوابت الدينية السمحة سواء الإسلامية او المسيحية والثوابت الأخلاقية والعادات والتقاليد المعتدلة وأن حروب العقول أشد فتكا من الحروب التقليدية وتدميرها يعتمد على الإسقاط الذاتي دون الدخول فى مواجهة.


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