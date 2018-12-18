السيسي: إنشاء أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة

18 ديسمبر 2018 - 01:25 م

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنشاء أكاديمية وطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة، لتمكين ذوى الاحتياجات من استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة الفرصة لهم لمواكبة التطورات الحديثة والمشاركة فيهاا

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمنتدى الإفريقى الأوروبى بالعاصمة النمساوية فيينا، إن مصر سعت فى استضافة معمل الأمم المتحدة الأفريقى لرعاية الإبداع التكنولوجى، الذى تم تجهيزه بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية، لتعزيز قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية على صياغة حلول تكنولوجية مبتكرة تساهم فى مواجهة التحديات العالمية، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة التنموية 2030 والأجندة الإفريقية للتنمية 2063.