بالفيديو.. كواليس إعلان "صلاح" لمجلة عالمية

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صلاح

إي إس بي إن

جي كيو

كشفت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية، كواليس جلسة تصوير محمد صلاح، نحم الريدز والمنتخب المصري، لمجلة "جي كيو" العالمية، والمختصة بالموضة والأزياء للرجال، وذلك بعد إجرائها حوارا مع "صلاح" .

ونوهت الشبكة، في تقريرها، بأن "صلاح" مستمر في  ظهوره كرمز ثقافي بعد أن تم الكشف عن أن مهاجم ليفربول هو نجم الغلاف لأحدث نسخة من مجلة "جي كيو" الشرق الأوسط.

ونشرت المجلة على صفحتها على "يوتيوب"، فيديو لكواليس الحوار والتصوير، حيث كشفت جوانب من صلاح "لم يكشفها لجمهوره من قبل، إذ بدا كعارض أزياء ينافس أشهر العارضين فى "الفوتوسيشن" الذي تضمن أشهر الماركات التجارية، بربري، برادا، ستون آيلاند وY-3 ، والتي  حرصت على إبرازها المجلة في حوارها، وظهر فيها صلاح باللوك الرياضي، الكاجول والكلاسيك.

وحرصت المجلة على إبراز جوانب من النجم لم يعتد متابعوه ومحبوه على رؤيتها، تضمنت اللحظات الصعبة التي مرت عليه في تاريخه الكروي وفى حياته، مشوار مصر في كأس العالم وفرحة التأهل بهدف صلاح الذي شهده نحو 80 ألف مشجع في الملعب والملايين عبر الشاشات، ومحطات انتقاله من النوادي المختلفة.

 ولم يخل الحديث من ذكر عائلته التي قال عنها صلاح: "أحاول أن أبقى عائلتي بعيدًا عن وسائل الإعلام وعن الأضواء، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بحياتهم الخاصة، ويستطيعون الاستمتاع فى كل مكان يذهبون إليه، لكن عندما نزلت "مكة" إلى الملعب وتفاعلت معها الحشود كثيرًا، فهذا شيء أستمر في مشاهدته مرارًا وتكرارًا، لأنه جعلني سعيدًا برؤية ابنتي تُستقبل بهذه الطريقة، وأنا فخور جدًا بذلك".

ويذكر أن مجلة "GQ " هي مجلة شهرية عالمية تأسست في عام 1931 وتركز على الموضة والأناقة والثقافة للرجال.

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