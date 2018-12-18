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مساعد "كوبر" يدافع عن ملابس "صلاح" الغريبة

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صلاح
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استنكر محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر، الشائعات التي تم تداولها بشأن الملابس الغريبة التي ارتدها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في جلسة تصوير لمجلة جي كيو.

وأكد "فايز" في تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المشاهير من نجوم العالم يرتدون ما يطلق عليه "كريسماس سويتر".

وكتب محمود فايز: "كريسماس سويتر.. بقت عادة أن النجوم والمشاهير يلبسوا بلوفرات غريبة التصميم ومضحكة ويتصوروا بيها وكلما زاد غرابة التصميم يبقي أفضل. ده فوتوسيشن في مجلة GQ من أكبر المجلات العالمية للموضة والاستايل.. وصلاح دلوقتي من أكبر نجوم العالم المطلوبين للنوع ده من الدعاية العالمية وشكرًا".

وظهر النجم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في مقطع فيديو بملابس جديدة في إعلان خاص بمجلة جي كيو.

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