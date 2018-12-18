» بالفيديو.. رياضة تسلق الجبال انتهت باغتصاب ومقتل سائحتين

18 ديسمبر 2018 - 11:18 ص

تجرى الشرطة المغربية تحقيقًا واسعًا حول مقتل سائحتين في منطقة "سيدي شمهروش".

وكان قد تم العثور علي جثتي سائحتين، نرويجية ودنماركية، حيث تعرضتا لذبح وحشي في منطقة معروفة باسم "سيدي شمهروش" قريبة 10 كيلومترات من قرية "إمليل" البعيدة في إقليم "الحوز" أكثر من 82 كيلومترًا جنوب مدينة مراكش، وهي قرية موصوفة بمحطة انطلاق للمشي الجبلي.

ويعتاد السائحون، تسلق جبل شهير هناك، هو "توبقال" المعروفة قمته المرتفعة 4167 مترا بأنها الأعلى في جبال أطلس وشمال أفريقيا، والثانية ارتفاعا في القارة السمراء.

وبدأت السلطات المغربية تحقيقاً في الحادثة حول مقتل الفتاتين، وهما في العقد الثاني من العمر ومن النوع الحامل أغراضه بحقيبة على ظهره.

وكانت الفتاتان تتسلقان الجبل سيرا على الأقدام، لأنهما نصبتا خيمتهما قرب "مزار سيدي شمهروش" الواقع في الطريق الصاعد إلى قمة الجبل، وفي الخيمة هاجمهما أحدهم، والمرجح أكثر، قد تعرضتا لاغتصاب تلاه القتل ذبحا بالسكين.