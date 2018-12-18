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من قرأ سورة التوبة فى المنام كان محبًا للصالحين

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سورة التوبة

سورة يونس

الصالحين

المنافق

الدار الدنيا

سورة التوبة:

من قرأها في المنام أو شيئًا منها أو قرئت عليه قال نافع وابن كثير يكون محبًا للصالحين وقال بعضهم إنه لا يخرج من الدنيا حتى يتوب ويكون ودودًا محبوبًا في الناس وقيل إن الله تعالى يصلح دينه ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شاهدًا له يوم القيامة أنه بريء من النفاق ويعطى من الأجر بعدد كل منافق ومنافقة في دار الدنيا وتستغفر له الملائكة ويرزقه الله تعالى الإخلاص.

 سورة يونس:

من قرأها في المنام أو شيئاً منها أو قرئت عليه قال أبو بكر الصديق فإنه يصاب في شيء من ماله وقال جعفر الصادق رحمه الله يكون محباً للانفراد ويكون متعللاً بالنساء وقال بعضهم ويرزق العلم وحسن اليقين ويرد الله تعالى عنه كيد الكائدين وسحر السحرة وإن تلاها مريض شفاه الله تعالى وقيل من قرأها يزهد في الدنيا.

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للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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