  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
جامعة الدول العربية

بث مباشر.. اجتماع الجامعة العربية لمناقشة التصعيد الإسرائيلي

صلاح

مساعد "كوبر" يدافع عن ملابس "صلاح" الغريبة

صورة الخبر

كاتب أمريكي يحذر "ترامب" من يوم القيامة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

تأجيل اجتماع الجبلاية.. تعرف على السبب

تشاويش أوغلو: "لن نتعامل مع الأسد..ولن يكون"

تشاويش أوغلو: "لن نتعامل مع الأسد.. ولن يكون"

السيسي

ماذا قال الرئيس عن زيارته للنمسا؟

بالفيديو.. شرطي سوداني يهدد المتظاهرين بالقتل

بالفيديو.. شرطي سوداني يهدد المتظاهرين بالقتل

الصحفيين

حجز أفراد أمن "الصيادلة" المتهمين بالاعتداء على الصحفيين

نوح: نحن أحرار في اختيار السيسي 10 مرات للرئاسة

نوح: نحن أحرار في اختيار السيسي 10 مرات للرئاسة

داعية سعودي: السعادة تسكن في " ولي العهد"

داعية سعودي: السعادة تسكن فى "ولى العهد"

مؤسس "بلاى بوى" يكشف عن امتلاكه فيديوهات إباحية لمشاهير

الصفحة الأخيرة

مؤسس البلاى بوى
مؤسس البلاى بوى

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"الفيشاوي" يكشف عن إصابته بهذا المرض الخطير

#

أزمة جنسية تهدد مستقبل اليابان .. هذه تفاصيلها

#

تعرف على حالتك الصحية من لون لسانك

#

كيف يقضي العجائز يومهم بعد التقاعد من العمل؟

فيديو

مجلية بلاى بوى

اعمال اباحية

أفادت صحيفة "الديلى ميل" بأن مؤسس مجلة بلاى بوى الإباحية يمتلك فيديوهات جنسية لعدد من مشاهير أمريكا، وقال محامٍ من ولاية فلوريدا إنه تأكد من وجود هذه الفيديوهات الجنسية وحصل على سلسلة من التسجيلات تظهر العشرات من المشاهير البارزين في حفلات مشينة.

وأفادت التقارير بأن الشرائط سلمتها شركة "بلاي بوي إنتربرايز" وأعلنت أنها ستنشرها في محاكمة الكوميدي بيل كوسبي، وقال المحامى إن الفيديوهات ذات جودة أعلى بكثير من تسجيلات الهواة.

ويمثل كوفين قانونيا الممثلة كلوي غوينز، والتي رفعت دعوى قضائية، ضمن العشرات، على الممثل الكوميدي بيل كوسبي، بتهمة تخديرها والاعتداء عليها جنسيًا في "قصر بلاي بوي".

ويعد قصر بلاي بوي المركز الرئيسي لشركة بلاي بوي وكان يقطن فيه مؤسس الشركة الراحل هيو هيفنر، كما انتشرت قصص كثيرة عن عدد من الحفلات "المشينة" التي أقيمت هناك، والتي شاركت فيها شخصيات شهيرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة تتهم زميلها بالتحرش الجنسي
» من قرأ سورة التوبة فى المنام كان محبًا للصالحين
» بالفيديو.. رياضة تسلق الجبال انتهت باغتصاب ومقتل سائحتين
» محمد رمضان يرد على رسالة شبيهته
» شاهد.. ريهام سعيد تتغزل فى عمرو دياب على الهواء
» رسميًا.. "نتنياهو" وزيرًا للدفاع الإسرائيلي
» البابا تواضروس يكشف أسباب رفضه الزواج
» تركي آل الشيخ يوجه رسالة ساخرة لمسؤول سابق بالأهلي .. ماذا قال؟
» ماذا قال "أبو تريكة" عن مدرب الأهلي الجديد؟
» "كارتيرون" يوجه رسالة مؤثرة لمدرب الأهلي الجديد
» المنتج المتحرش يكشف مفاجآت جديدة عن علاقته الجنسية بفنانة الأوسكار

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين