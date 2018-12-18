كاتب أمريكي يحذر "ترامب" من يوم القيامة

18 ديسمبر 2018 - 10:26 ص

وصف الكاتب الأمريكي والبروفيسور المخضرم، أندرو نابوليتانو، تحقيقات المدعي الخاص، روبرت مولر، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، بأحداث "يوم القيامة"، محذرًا الرئيس من عواقب هذا اليوم.

وبرغم رفض "ترامب" المثول أمام المدعي الخاص، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، روبرت مولر، توقع المحلل القضائي البارز والإعلامي في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أندرو نابوليتانو، أن يتكلم الرئيس دونالد ترامب قريباً مع "مولر" بطريقة أو بأخرى"، بحسب ما ذكره موقع "هافينجتون بوست".

وحذر "نابوليتانو" فريق ترامب من أنه إذا لم يقدم الرئيس للمقابلة والمثول أمام "مولر"، فسوف يواجه هيئة محلفين كبرى.

وقال نابوليتانو لمراسل قناة فوكس نيوز، شيبرد سميث، إنه "إذا وافق ترامب على المثول أمام مولر، فإن فريقه القانوني سيكون معه، حيث يمكنهم التوقف وترك الغرفة والتشاور بعد كل سؤال"، مضيفًا لكن أمام هيئة محلفين كبرى، أن الرئيس سيواجه الأسئلة وحده.

وتابع: "إنه فقط الرئيس وأعضاء النيابة ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وأعضاء هيئة المحلفين الكبار، لا يوجد أحد هناك لمساعدته على الإطلاق".

وتحدث "نابوليتانو" ومذيع فوكس نيوز عن الخطوات المحتملة التالية في القضية، حيث قال سميث إنه في النهاية سيتعين على "سلطة أعلى" تحديد ما إذا كان الرئيس صريحًا ولم يكذب في شىء".

وأشار "نابوليتانو" في مقابلته إلى أنه بالطبع يتمنى الرئيس أن يحضر أمام هيئة محلفين في مجلس الشيوخ أو هيئة محلفين من أقرانه في التحقيقات.

وأضاف: "لا أعتقد أنه يريد الوصول إلى هذه النقطة، فهذا سيكون يوم القيامة"، متابعًا: "هذا يعني أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام ومحاولة أو أدلة كافية لإلقاء القبض".

وكان قد شنّ الرئيس دونالد ترامب ومحاميه رودي جولياني، الأحد الماضي، هجومًا جديدًا على التحقيق الأمريكي في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، مع رفض أي احتمال لإمكان لقاء ترامب بالمدعي الخاص روبرت مولر، المكلف بهذا التحقيق.

وأكد غولياني، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الرئيس الأمريكي سيرفض تمامًا المثول أمام مولر، مضيفًا أن هذا الأمر "لن يحصل إلا على جثتي".

وقال غولياني إنه يشعر بـ"القرف" من التكتيكات التي يستخدمها مولر في تحقيقه، واصفاً فريقه بـ"المهزلة".

وكان ترامب قد أجاب الشهر الماضي خطياً عن أسئلة مكتب مولر، ولم يكن معروفاً بعد ما إذا كان واردًا لديه المثول شخصيًا أمامه.