أمين عام كنائس الشرق الأوسط في زيارة رسمية لمصر

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وكالات- حنان حمدتو

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البابا تواضروس

الكاثوليك

ثريا بشعلانى

اجتمعت الدكتورة ثريا بشعلاني الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ببطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق لمناقشة مستجدات الوضع الكنسى المصرى.

وقال الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة في تصريح صحفى له إن اللقاء تناول الحديث حول مشروعات المجلس وأهم الأنشطة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل أيضًا الدكتورة ثريا بشعلاني, الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط والوفد المرافق لها، كما استقبلها الأنبا أرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

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