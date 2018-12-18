رسميًا.. تدشين مؤسسة "مصر تستطيع لعلماء مصر بالخارج"

18 ديسمبر 2018 - 09:53 ص

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بالأمس، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، مشيرة إلى أنه ضمن أعمال كثيرة تقوم بها الدولة لمواكبة إستراتيجية التنمية بالدولة 2030.

وقالت مكرم ومكرم، خلال كلمتها بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعد النسخة الرابعة لسلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تدشين مؤسسة مصر تستطيع لعلماء مصر بالخارج، مؤكدة أن مؤتمر مصر تستطيع فى نسخته الخامسه سيكون بعنوان "مصر تستطيع بالاجتهاد" يتناول نجاحات أبناء المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارة التضامن.