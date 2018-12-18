"الطيب" يوجه بتطوير تدريبات طلاب المنظمة العالمية لخريجى الأزهر

18 ديسمبر 2018 - 09:44 ص

اجتمع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة، بالأمس مع مسئولي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر واستعراض جهود المنظمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وخدمة الطلاب الوافدين، وتنمية مهارات الأزهريين على المستويين المحلي والدولي.

وناقش الطيب خلال لقائه التطوير وسبل الترقي في تحقيق أهداف المنظمة لنشر منهج الإسلام الوسطى بين الشباب، والرد على أفكار الجماعات المتطرفة.

ووجه الطيب بتطوير مناهج الدورات التدريبية، والعمل على الارتقاء بالخدمة التعليمية المقدمة للمتدربين من مختلف دول العالم مع توفير المراجع المناسبة بما يخدم استكمال المتدرب دوره الدعوي بعد العودة لبلده الأم.