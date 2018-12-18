حجز أفراد أمن "الصيادلة" المتهمين بالاعتداء على الصحفيين

18 ديسمبر 2018 - 09:32 ص

أصدرت نيابة قصر النيل قرارًا بحجز فرد أمن إداري بنقابة الصيادلة، لحين ورود التحريات بشأن اعتدائه على الصحفيين خلال أدائهم مهام عملهم بالنقابة لتغطية الأحداث الجارية للانتخابات النقابية وقام باحتجازهم بالمبنى.

وجرت التحقيقات بإشراف المستشار محمد بدوي، رئيس نيابة قصر النيل.

كما قررت النيابة استدعاء رانيا صقر عضو مجلس نقابة الصيادلة، لسماع أقوالها في الواقعة ومواجهتها بأقوال الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء داخل مبنى النقابة.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة لمشاهدة الأحداث وتحديد الجناة.

وانتهت منذ قليل، النيابة العامة من سماع أقوال الصحفية إسراء سليمان، بالقسم السياسي بجريدة "الوطن"، وآية دعبس، بـ"اليوم السابع"، وعاطف بدر، ومحمد الجرنوسي من "المصري اليوم"، إضافة لأقوال عدد من شهود العيان، ومنهم كرم كردي المرشح لمنصب نقيب الصيادلة.

وتعرضت إسراء سليمان، صحفية بجريدة "الوطن"، وعدد من الزملاء الصحفيين، للاعتداء أثناء تغطية تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة، اليوم الإثنين، من قبل أمن النقابة، وأفراد تابعين لمحيي عبيد، نقيب الصيادلة، وفايز شطا مدير النقابة ومستشارها القانوني، ورانيا صقر عضو مجلس النقابة.