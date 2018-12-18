داعية سعودي: السعادة تسكن فى "ولى العهد"

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قال الداعية السعودي نايف العساكر، إن موطن العز والتوحيد هو الذي تسكن فيه السعادة خلف قيادة السعودية الحكيمة.

وكتب العساكر على حسابه فى "تويتر": "أين تسكن السعادة.. في موطن العز والشموخ.. السعودية تحت راية التوحيد ومهبط الوحي الكريم، وتحت قيادة سلمان الحزم ومحمد العزم".

وأضاف أن "الذلة والمهانة تسكن في جزيرة شرق سلوى التي تحولت إلى مستعمرة تركية يعيش أهلها أسوأ حالاتها".

ووصف العساكر في تدوينة سابقة مستشار الديوان الملكي المقال سعود القحطاني، بأنه شرف وفخر للون قائلا: "سعود القحطاني.. لو لم يكن له منقبة إلا كره أعداء الوطن.. وتكالب الإخونج عليه لكفاه شرفًا وفخرًا".

كما هاجم مذيعة الجزيرة غادة عويس بسبب انتقادها لولي العهد السعودي قائلا: "اتركي عنك السعودية وأهلها.. وخلينا نناقش موضوع علاقتك الرومانسية والعاطفية مع الإرهابي أمير جبهة النصر.. وهل صحيح أنك أنجبتي منه؟ ومن الذي دفعك لهذه الممارسات القذرة؟ وكم الثمن الذي دفعه لك العاق حمد بن خليفة بعد هذه المهمة الحقيرة"؟

وعندما تم الهجوم عليه من قبل رواد تويتر برر ذلك قائلاً: "خذوها قاعدة.. في ردك على أعداء الوطن كل ما عليك أن تعاملهم بالمثل، وهو حقك الشرعي".

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