  • الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:51 ص
بحث متقدم
الصحفيين

حجز أفراد أمن "الصيادلة" المتهمين بالاعتداء على الصحفيين

نوح: نحن أحرار في اختيار السيسي 10 مرات للرئاسة

نوح: نحن أحرار في اختيار السيسي 10 مرات للرئاسة

داعية سعودي: السعادة تسكن في " ولي العهد"

داعية سعودي: السعادة تسكن في " ولي العهد"

الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية

"اللي مخلف أكتر من 3 عيال ميسألش عن الدعم"

الدولار

أقل سعر للدولار في البنوك

حسن كامي

وصية سرية لحسن كامي .. وشقيقته تفجر مفاجأة كبرى

فضل وغالي

السبب الحقيقي للإطاحة بـ"فضل وغالي" وهيثم عرابي من الأهلي

محمد رمضان و شبيهته

جدل بسبب فتاة نسخة من "محمد رمضان" .. والفنان يرد عليها

محمد صلاح

صدمة على "فيس بوك" بعد معرفة أسعار ملابس "صلاح" المثيرة للجدل

محمد مختار

ماذا قال طليق و والد ابنة "رانيا يوسف" عن فستانها المثير للجدل؟

طقس اليوم دافئ والعظمى تسجل 21 درجة

آخر الأخبار

الطقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 15 درجة

#

طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 15 درجة

درجات الحرارة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد معتدل على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 20

دمنهور 13 21

الإسكندرية 11 20

بلطيم 11 20

مطروح 12 21

السلوم 08 20

سيوة 10 20

بورسعيد 12 21

دمياط 12 20

الزقازيق 13 19

الاسماعلية 10 21

السويس 10 21

العريش 09 21

رفح 08 20

رأس سدر 11 21

نخل 06 19

نويبع 17 21

طابا 13 19

كاترين 06 18

الطور 11 22

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 24

الفيوم 11 20

بنى سويف 10 20

المنيا 08 20

أسيوط 07 21

سوهاج 08 20

قنا 09 21

الأقصر 09 22

أسوان 11 22

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 08 21

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 18 23


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تركي آل الشيخ يوجه رسالة ساخرة لمسؤول سابق بالأهلي .. ماذا قال؟
» ماذا قال "أبو تريكة" عن مدرب الأهلي الجديد؟
» "كارتيرون" يوجه رسالة مؤثرة لمدرب الأهلي الجديد
» المنتج المتحرش يكشف مفاجآت جديدة عن علاقته الجنسية بفنانة الأوسكار
» درة توجه رسالة نارية لجمهورها: ليس لكم حق الحكم عليّ
» ميدو يتراجع: ازاي فهموا إني بهاجم رئيس برزنتيشن .. دانا بحبه وبحترمه
» تعليق صادم لـ ريهام سعيد على محمد صلاح.. لن تصدق ما قالته
» شاهد: هذا ما قاله "أديب" عن بشار الأسد ومبارك
» رسميًا.. نتنياهو وزيرًا للدفاع الإسرائيلي
» طرد أمريكية مسلمة من عملها بسبب إسرائيل
» الشرطة الفرنسية تنضم لقائمة المحتجين بدعوة للإضراب

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين